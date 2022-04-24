Bakan Çavuşoğlu Uruguay'daki protestoculara 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunun ilk ayağı Uruguay'da, resmi temaslarda bulundu. Türkiye’nin Montevideo Büyükelçiliği açılış törenine katıldı. O sırada, Büyükelçilik önünde toplanan bir grup, Ermenistan bayrakları sallayarak protesto gösterisi düzenledi.

Haberler - NTV Haber 24.04.2022 - 03:02 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 03:15

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