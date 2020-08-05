Patlamada bakıcının çocuğu kurtardığı anlar

Beyrut'taki patlamanın ardından pek çok çarpıcı görüntü ortaya çıktı. Lübnanlıların kimisi otomobilde, kimisi markette yakalandı patlamaya... Evde temizlik yaparken patlamaya yakalanan bir bakıcı da kendi canından önce sorumluluğundaki çocuğu düşündü ve onu kurtardı. İşte o çarpıcı görüntüler...
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NTV 05.08.2020 - 17:14| Son Güncelleme : 05.08.2020 - 17:26
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