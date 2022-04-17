Balıkçı teknesinde 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İspanyol polisi Kanarya Adaları açıklarında uyuşturucu çetesine baskın düzenledi. Son sürat kaçan balıkçı teknesine yetişmeyi başaran ekipler, yakıt tanklarına gizlenmiş 3 ton uyuşturucu ele geçirdi. Polis teknedeki 5 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 800 milyon lira olduğu belirtiliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.