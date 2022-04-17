Balıkçı teknesinde 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

İspanyol polisi Kanarya Adaları açıklarında uyuşturucu çetesine baskın düzenledi. Son sürat kaçan balıkçı teknesine yetişmeyi başaran ekipler, yakıt tanklarına gizlenmiş 3 ton uyuşturucu ele geçirdi. Polis teknedeki 5 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 800 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Haberler - ntv.com.tr 17.04.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 17.04.2022 - 16:23

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