Balıklar trol gemilerinin kurbanı mı oldu?

Fransa açıklarında 3 bin metrekareye yayılmış halde 100 binden fazla ölü mavi mezgit bulundu. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görüntülerin şok edici olduğunu ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi. Deniz yüzeyindeki ölü balıkları tespit eden Sea Shepherd'e göre mavi mezgitler, 4 gemi tarafından bölgede işletilen endüstriyel balıkçılığın kurbanı oldu. Sea Shepherd Fransa Lideri Lamya Essemlali, bu balıkların hedeflenmediğini, devasa ağlara yakalandıklarını ve gemide yer kaplamamaları için tekrar denize atıldıklarını iddia etti.
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