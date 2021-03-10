Balondan düşen turist ölümden döndü

Meksika’da balon turu sırasında bir turist dengesini kaybedip sepetten düştü. Son anda balonun ipine tutunmayı başaran turist, metrelerce yüksekte asılı kaldı. Aşağıdakiler ipi tutarak turistin düşmesini önlemeye çalıştı. Balonun iniş yapmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Balon gezisini düzenleyen şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

ntv.com.tr 10.03.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 10.03.2021 - 12:21

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