Baltık Denizi’ndeki gaz sızıntısı havadan görüntülendi

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntı alarmı verildi. Bir gün içinde 3 farklı noktada oluşan büyük sızıntılar sebebiyle Avrupalı yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da ‘‘Sabotaj ihtimali gözardı edilemez’’ açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak ise Rusya’yı suçlayarak ‘‘AB’ye yönelik saldırı’’ değerlendirmesinde bulundu. İşte Baltık Denizi'ndeki gaz sızıntısının havadan görüntüleri...

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