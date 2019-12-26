Bangladeş Dışişleri Bakanı NTV'ye konuştu: Türkiye kalkınma konusunda örnek ülke
Güney Asya ülkelerinden bangladeş, son dönemde gerçekleştirdiği kalkınma hamleleriyle dikkat çekiyor. Yoksulluğun azaltılması ve ekonomik gelişme konusunda yönetim iddialı projeler yürütülüyor. Bangladeş Dışişleri Bakanı Adbul Momen, başkent Dakka'da NTV'den Derya Altay'a konuştu. Momen, Türkiye'nin kalkınma konusunda model ülke olduğunu ve Bangladeş'te Türk dizilierinin çok izlendiğini söyledi.
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