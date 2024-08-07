Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu
Mikrokredi sistemi Türkiye'de 200 bin, dünyada ise milyonlarca kadının hayatını değiştirdi. Kurucusuna Nobel Barış Ödülü kazandırdı. Time dergisi dünyayı değiştiren 10 fikirden biri olarak seçti. Teminatsız, kefilsiz kredi sistemi; dar gelirli kadınları iş sahibi yaptı. Bu sistemin mucidi Bangladeşli Muhammed Yunus'un ismi şimdi olaylarla karışan ülkesinde geçici hükümet liderliği için geçiyor. 84 yaşındaki Yunus, Bangladeş'te milyonları yoksulluktan kurtaran isim olarak görülüyor.
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