Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampındaki yangının drone görüntüleri

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 2 bin çadır yandı, 12 bin kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü, küle dönen kampın drone görüntülerini paylaştı.Cox's Bazar bölgesindeki Kamp 11'de yemek pişirilirken tüpten çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı olmadığı açıklandı. Yangından etkilenen Arakanlı Müslümanların farklı kamplara yerleştirileceği belirtildi.
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