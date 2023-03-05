Bangladeş'te oksijen tüpü dolum tesisinde patlama: 6 ölü, 25 yaralı

Bangladeşin Sitakunda bölgesindeki oksijen tüpü dolum tesisinde patlama meydana geldi. Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında, aynı bölgedeki konteyner deposunda patlama meydana gelmiş, 50den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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