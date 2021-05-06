Basın toplantısına THY arası

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda AB'nin Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi'yle basın toplantısı düzenledi. Toplantı alışılmışın dışında bir şekilde bölündü. Varhelyi, Arnavutluk'a 145 bin doz aşı getirdiklerini açıkladığı sırada arkadan Türk Hava Yolların'a ait bir uçak geçti. Uçağın sesi nedeniyle toplantıya kısa bir ara verilirken, olay gülüşmelere neden oldu.

NTV 06.05.2021 - 12:04 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 12:11

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