Basın toplantısında davetsiz misafir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin düzenlediği basın toplantısında davetsiz bir misafir vardı. Psaki’nin başına bir sinek kondu. Durumu muhabirin uyarısıyla fark eden Psaki’nin ‘‘Neyse ki ağustosböceği değil’’ sözleri herkesi güldürdü.

NTV 23.06.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 09:54

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