Basketbolcu anne kızını devre aralarında emziriyor

Anne olması, Antonella Gonzalez’in basketbol tutkusuna engel oluşturmuyor. Kızı Madi’yi hem antrenmanlara hem de maçlara götüren Gonzalez, kızını devre aralarında emziriyor. Diğer sporcu annelere örnek olmak istediğini söyleyen Gonzalez, ‘‘Emzirmek tabu gibi algılanmamalı. Bu çok doğal bir süreç. Gerekirse onu emziriyorum. Kızım takımın maskotu gibi’’ diyor.

NTV 08.03.2021 - 13:30 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 13:48

DİĞER VİDEOLAR