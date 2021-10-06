Battaniye altında dünya rekorunu beliyor

Belçika’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘en büyük bal kabağı’ yarışmasında, 6 metre çapında ve 1040 kg ağırlığında bir kabak birinci oldu. Yarışmanın düzenlendiği Kasterlee kasabası, dev bal kabaklarıyla ünlenmiş durumda... Bu sene kasabanın en büyük bal kabağını yetiştiren Mario Vangeel, ‘‘Bu dev kabakla dünya rekorunu kırmayı bekliyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra kabağı kesip çekirdeklerini alacağız. Dünya çapında 50 kişilik bal kabağı kulübümüz var ve çekirdekleri İspanya, ABD gibi farklı ülkelere göndereceğiz’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 06.10.2021 - 10:36| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 10:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.