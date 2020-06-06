Bayraktar'a Almanya'dan övgü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadaki en önemli vurucu güçlerinden biri haline gelen silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına Alman medyasından övgü var. Ülkenin en etkili gazetelerinden Die Welt, Bayraktar SİHA’larını konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Makalede, Türkiye'nin Ortadoğu'daki güç dengelerini değiştirdiği yorumu yapıldı.

NTV Haber 06.06.2020 - 20:17 | Son Güncelleme : 06.06.2020 - 20:29

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