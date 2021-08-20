Bebeğini ABD askerine böyle teslim etti

Batılı ülkeler tepkiler üzerine Kabil‘den tahliyelere hız vermiş görünüyor. NATO, pazar gününden bu yana tahliye edilenlerin sayısının 18 bini geçtiğini açıkladı. Ancak ülkeden dramatik görüntüler yansımaya devam ediyor. İnsanlar çocuklarını dikenli tellerle çevrili  duvarların üzerinden Amerikan askerlerine teslim ediyor.

NTV 20.08.2021 - 13:24 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 13:32

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