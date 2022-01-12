Bebeğini otobüste doğurdu: Yolcular dakikalarca alkışladı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir kadın otobüste doğum yaptı. Şoför, hamile kadını hastaneye yetiştirmeye çalıştı ama olmadı. Genç kadın bebeğini yolcuların alkışları arasında otobüste doğurdu. Doğum sonrasında kadın otobüstekilerden, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi. Hastaneye götürülen anne ve bebeğinin sağlık durumu iyi...
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