Belçika Sağlık Bakanı maskesiyle gündemde

Artık hepimiz biliyoruz; maske kullanmak, fiziki mesafeyi korumak salgının yayılım hızını azaltan, etkisine darbe vuran uygulamalar... İşin cidi tarafını hatırlatalım önce... Bir de neşeli yanı var, özellikle maskelerle ilgili... Uygun şekilde kullanıldığı sürece maskenin faydaları bir yana, "eğlenceli baskılara" sahip maskeler bazen resmi toplantıların kasvetli ortamını dağıtıyor, kısa bir anlığına dünya daha neşeli bir yer haline geliyor. Belçikalı Sağlık Bakanının maskesi işte tam böyle; yüzlerde gülücüğe yol açan bir maske...

NTV 16.07.2020 - 16:12 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 16:28

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