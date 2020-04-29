Belçika'da maske yok ama takmak zorunlu oluyor

Belçikada 4 Mayıs tarihinden itibaren kamusal alanlarda maske zorunluluğu getiriliyor. Ancak ülkede sağlık çalışanları dışında kimseye maske satılmıyor. NTV Brüksel muhabiri Güldener Sonumut ülkedeki maske tartışmasının detaylarını aktardı.
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NTV 29.04.2020 - 12:28| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:36
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