Belçika'da maske yok ama takmak zorunlu oluyor

Belçikada 4 Mayıs tarihinden itibaren kamusal alanlarda maske zorunluluğu getiriliyor. Ancak ülkede sağlık çalışanları dışında kimseye maske satılmıyor. NTV Brüksel muhabiri Güldener Sonumut ülkedeki maske tartışmasının detaylarını aktardı.

NTV 29.04.2020 - 12:28 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:36

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