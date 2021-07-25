Belçika'da yine sel felaketi

Geçtiğimiz hafta aşırı yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Belçika'dan yeni bir sel ve su baskını haberi geldi. Sel ve su baskınları bu kez Brüksel'in güneydoğusundaki Dinant kentini vurdu. Pek çok araç suya kapıldı, yollar ve tren istasyonu su altında kaldı.

NTV Haber 25.07.2021 - 02:09 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 02:11

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