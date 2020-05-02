Belçikalı Bakanın maskeyle imtihanı

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, ülkesinde etkili olan corona viruse karşı alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmak için kameralar karşısına geçti. Maskeyi önce kafasına, ardından yüzüne takan Geens, zorluk yaşadı.
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NTV 02.05.2020 - 13:39| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 13:49
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