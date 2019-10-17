Beyaz Saray'da 'gergin' Suriye toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonu görüştü. Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisinde kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın sinirli olduğunu belirtti. Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay toplantıyla ilgili ayrıntıları canlı yayında aktardı.