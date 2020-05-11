Beyaz Saray'da virüs alarmı

ABD'de corona virüsle mücadele görev gücünün en tepedeki üç ismi kendilerini karantinaya aldı. Bu isimler arasında, salgınla mücadelenin merkezinde yer alan ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Doktor Antony Fauci de bulunuyor.
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NTV 11.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:23
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