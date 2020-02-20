Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

İngiltere'de bir müzisyen beyin ameliyatı olduğu sırada keman çaldı. Cerrahlar, hastanın keman çalarken beyninin tam olarak hangi bölümlerinin el hareketlerini kontrol ettiğini tespit ederek ameliyatı gerçekleştirdi.  O anlar böyle kaydedildi.

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