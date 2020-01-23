Bezos, neden Kaşıkçı anma töreninde çekilen fotoğrafını paylaştı?
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post'un patronu Jeff Bezos'un telefonunu "hacklettiği" iddia edildi. Bezos ise tek bir fotoğrafla yanıt verdi. Jeff Bezos, Twitter'da iki yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı için geçtiğimiz yıl düzenlenen anma töreninden bir kare paylaştı. Bezos, sahibi olduğu Washington Post gazetesinde köşe yazarı olarak çalışan Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ilk yıldönümünde geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen anma törenine katılmıştı. Bezos, Kaşıkçı'nın mezarı başında tören sırasında çekilen bir fotoğrafı "Jamal" etiketiyle paylaştı. Bezos paylaştığı fotoğraf karesinde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte Kaşıkçı'nın mezar taşına dokunurken görülüyor. NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük canlı yayında ayrıntıları aktardı.
23.01.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 09:41
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