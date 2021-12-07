Biden ve Putin Ukrayna'yı görüşecek

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim artıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konuyu görüşecek. Beyaz Saray,, Putin'in "Ukrayna'yı işgal etmenin sonuçları" konusunda uyarılacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise gerilimin arttığı bölgeleri ziyaret etti.

Haberler - NTV Haber 07.12.2021 - 04:27 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 04:31

DÜNYA HABERLERİ