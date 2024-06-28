Biden ve Trump'ın seçim düellosu: Doping iddialarına esprili yanıt
Amerika Birleşik Devletleri seçim atmosferine girdi. Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump ile televizyonda kozlarını paylaştı. Başkanlık münazarasında en çok dikkat çeken unsurlardan biri Joe Biden'ın eleştirilen performansıydı. Münazara öncesinde doping iddialarını şakacı bir üslüpla reddeden Biden'ın anlamsız bazı sözleri, rakibi Trump'tan da tepki çekti. İşte münazaradan akıllara kazınan ayrıntılar...
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