Biden’ı protesto eden kadına polisten sert müdahale

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi olaylı başladı. Başkan Joe Biden’ın konvoyunun geçisi sırasında bir kadın megafonla protestoya başlayınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis, koşarak yakaladığı ve yere düşürdüğü kadının yüzüne yumruk attı. Kelepçelenen protestocu kadın gözaltına alındı.

Haberler - İHA 09.06.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 12:12

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