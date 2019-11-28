Bilim dünyasında önemli keşif: Köpek mi kurt mu?

Sibirya'da bulunan 18 bin yıllık canlı kalıntısı bilim insanlarını ikiye böldü. Araştırmacılar, çok iyi korunmuş vaziyette bulunan canlının köpek mi yoksa kurt mu olduğuna karar veremiyor. Rus araştırmacılar, örnekleri İsveç Paleogenetik Merkezi'ne gönderdi. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR