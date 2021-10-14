Bilim insanları laboratuvarda kahve üretti: Tadı ve kokusu aynı

Finlandiyalı bilim insanları laboratuvarda kahve üretmeyi başardı. Üstelik tadı ve kokusu tarlada üretilenden çok da farklı değil... Laboratuvar kahvesinin Avrupa’da raflarda yerini alabilmesi için çeşitli sağlık ve gıda otoritelerinin onayından geçmesi gerekiyor.

Haberler - NTV 14.10.2021 - 12:10 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 12:17

DÜNYA HABERLERİ