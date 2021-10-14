Bilim insanları laboratuvarda kahve üretti: Tadı ve kokusu aynı
Finlandiyalı bilim insanları laboratuvarda kahve üretmeyi başardı. Üstelik tadı ve kokusu tarlada üretilenden çok da farklı değil... Laboratuvar kahvesinin Avrupa’da raflarda yerini alabilmesi için çeşitli sağlık ve gıda otoritelerinin onayından geçmesi gerekiyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.