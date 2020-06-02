Bilim insanları uyardı: ABD'deki olaylar salgını körüklüyor
ABD'de bir haftadır devam eden olaylar sebebiyle ülke savaş alanına döndü. Ancak protestoların bir de corona virüs salgını boyutu var. Bilim insanları binlerce kişinin katıldığı olayların salgını körükleyeceği görüşünde.
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NTV 02.06.2020 - 14:45| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 16:16
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