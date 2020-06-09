Bilim insanları uyardı: Karantina 3 milyon can kurtardı

Avrupa'da karantina tedbirlerinin corona virüsün yayılmasını önlemede ne kadar etkili olduğu araştırıldı. İngiliz bilim insanlarının araştırmasına göre, 11 ülkede 3 milyondan fazla kişinin hayatı karantina tedbirleri sayesinde kurtuldu. İşte ayrıntılar...

NTV 09.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 15:43

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