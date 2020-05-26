Bilim-kurgu gerçek oluyor

ABD donanması, insansız hava aracı ve küçük deniz araçlarına karşı savunma kabiliyeti sunması için geliştirdiği lazer silahını test etti. 16 Mart'ta tatbikatta çekildiği belirtilen görüntülerde, geminin güvertesinden güçlü bir lazer ışınının yayıldığı, ardından da lazere maruz kalan İHA'nın yanarak düştüğü görülüyor.

NTV 26.05.2020 - 11:26 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 11:35

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