Biontech üretimi artırdı

Biontech'in Almanya'daki yeni fabrikasında üretim yedi gün 24 saat sürüyor. Tesiste yaklaşık 400 çalışan aşının üretim sürecinde görev alıyor. Yeni fabrikada yılda 1 milyar doz aşı üretilmesi hedefleniyor.

NTV Haber 02.04.2021 - 20:16 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 20:29

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