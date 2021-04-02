Biontech üretimi artırdı

Biontech'in Almanya'daki yeni fabrikasında üretim yedi gün 24 saat sürüyor. Tesiste yaklaşık 400 çalışan aşının üretim sürecinde görev alıyor. Yeni fabrikada yılda 1 milyar doz aşı üretilmesi hedefleniyor.
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NTV Haber 02.04.2021 - 20:16| Son Güncelleme : 02.04.2021 - 20:29
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