Olay yeri Rusya’nın Başkurtistan Cumhuriyeti... Bir grup turist arabalarıyla aktivite ve doğa gezisine çıkmışken, bir sürücü beklenmedik şekilde arabasının sürücü koltuğundan uzaklaşıyor. Araba bayır aşağıya büyük bir süratle inerek piknik yapanların arasına dalıyor. En az 3 kişinin yaralandığı kazanın, bir anlık dalgınlık ve büyük bir ihmaleden kaynaklandığı açıkça görülüyor.
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NTV 13.07.2020 - 15:11| Son Güncelleme : 13.07.2020 - 16:00
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