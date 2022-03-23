Bir günde 20 hortum görüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika Körfezi'ndeki eyaletlerini hortum vurdu. Teksas'ta da hortum anı kameralar tarafından görüntülendi. Kamyonet devrildi, kendi etrafında dönmeye başladı. Rüzgarın şiddetiyle sürüklendi. Kamyonet hortumun şiddetini yitirmesiyle yoluna devam etti.
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