Bir kıta yanıyor, dünya izliyor (Avustralya'da yangın devam ediyor)
Avustralya'da aylardır devam eden yangınları kıtanın büyük bölümünü küle çevirdi. Serinleyen hava ve yer yer görülen yağışa rağmen yüzden fazla noktada süren alevler yaşamı tehdit ediyor. Yetkililer can kayıplarının 25'e yüksekdiğini açıkladı. Uzaydan da net bir şekilde görülen alev ve dumanlar felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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