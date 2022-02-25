Birçok Avrupa gazetesi yaralı kadının fotoğrafını manşetten verdi
Bu fotoğraf şimdiden, Ukrayna'nın işgalinin sembollerinden biri oldu. Savaşın sivilleri, masumları nasıl etkilediğini çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Yaralı kadının adı Olena. 53 yaşında bir öğretmen. Dünya medyasında manşetlere çıkan bu fotoğrafı ise Anadolu Ajansı muhabiri Wolfgang Schwan çekti. Schwan fotoğrafın hikayesini NTV'ye anlattı.
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