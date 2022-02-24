Bisiklet sürerken bombanın hedefi oldu

Ukrayna’nın Uman kentinde bisiklet kullanan bir kişi bombanın hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bisiklet süren kişinin büyük bir ışık huzmesi içinde kaldığı görülüyor. Bombanın isabet ettiği bisikletli olayda hayatını kaybetti. İşte savaşın ne denli acı verici olduğunu bir kez daha gözler önüne o anlar...
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