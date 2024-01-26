BM yetkilisi NTV'ye konuştu: Gazze'de İsrail kuşatması insanların sessiz katili
Gazze'de can kaybının 25 bini aştığı İsrail saldırıları uluslararası toplumdan yükselen tepki seslerine karşın sürüyor. Birleşmiş Milletler yaşananlara engel olamamakla eleştiriliyor. NTV'ye konuşan BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı İletişim Direktörü Juliette Touma da bu çaresizliği kabul ediyor. Touma, "Gazze'de sığınılacak güvenli yer yok." dedi. (Haber: Sare Selvi Öztürk)
- Etiketler :
- Haberler -
- Filistin
- Filistin-İsrail
- Gazze
- Birleşmiş Milletler