BM’de sert atışma: Savaş suçluları aklanamaz, cehenneme gider
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlattığı sırada BM Güvenlik Konseyi toplantı halindeydi. O toplantıda Ukrayna ve Rus temsilciler arasında sert bir söz düellosu yaşandı. Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergiy Kıslita ‘‘Savaş suçluları aklanamaz. Doğrudan cehenneme giderler’’ dedi.
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