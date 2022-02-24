BM’de sert atışma: Savaş suçluları aklanamaz, cehenneme gider

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlattığı sırada BM Güvenlik Konseyi toplantı halindeydi. O toplantıda Ukrayna ve Rus temsilciler arasında sert bir söz düellosu yaşandı. Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergiy Kıslita ‘‘Savaş suçluları aklanamaz. Doğrudan cehenneme giderler’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 10:50

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