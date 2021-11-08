BM’de sıra dışı konuşma: Paçalarını kıvırıp suya girdi
İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansı protestoların gölgesinde devam ediyor. Küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekmek isteyen Tuvalu Dışişleri Bakanı, zirveye gönderdiği video ile dikkat çekti. Bakan, küresel ısınmayla ilgili mesajını dizlerine kadar denizin içine girerek verdi.
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