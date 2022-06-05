BM’den uyarı: Plastik çöpler 2050’de balıklardan fazla olacak
Kenya kıyılarındaki plastik atıklar çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Liman kenti Mombasa’da gönüllüler kıyıya vuran plastik atıkları temizlemek için seferber oldu. Ancak bu çaba atık sorununun üstesinden gelmeye yetmiyor. Birleşmiş Milletler, okyanuslardaki plastik çöplerin 2050 yılına kadar balıklardan fazla olacağı konusunda uyarıyor.
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