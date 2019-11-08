Bolivya'da belediye başkanına boyalı işkence

Bolivya'da tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan isyan sürüyor. Protestocular Pinto kasabası belediye başkanlığı binasını bastı, Belediye başkanına işkence diye tabir edilebilecek şekilde davrandı. Polisin müdahalesiyle kurtarılan belediye başkanı hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...

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