Bolivya'da trafik güvenliği zebralara emanet

Bolivya'nın La Paz kentinde yetkililer trafik kurallarına uyulmasını sağlamak için ilginç bir yöntem kullanıyor. Zebra kostümü giyen 100 görevli, trafiğe çıkıyor, yayaları ve şoförleri güldürürken eğitiyor. İngilizcede yaya geçidine "Zebra crossing" denildiğinden zebra kostümleri seçilmiş. İşte ayrıntılar...

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