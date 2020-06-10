Bolsonaro'dan DSÖ'ye tepki: Siyasi parti gibi çalışıyor

Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin salgına ilişkin verileri açıklamama kararı yargı engeline takıldı. Yüksek mahkemenin kararıyla veriler yeniden açıklanmaya başlandı. diğer yandan Devlet Başkanı Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılabilecekleri sinyalini verdi.

NTV 10.06.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 15:20

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