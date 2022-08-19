Bolsonaro'dan YouTuber'a tepki

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisini protesto ederken video çeken YouTuber'ın elindeki telefonu almaya çalıştı. YouTuber Wilker Leao, Bolsonaro'ya "Korkak" diye seslenirken video çekiyordu. Bolsonaro, Leao'yu kolundan tutarken "Benimle konuş, buraya gel" diye seslendi. Devlet başkanının korumaları YouTuber'ı olay yerinden uzaklaştırdı.

Haberler - NTV Haber 19.08.2022 - 16:17 | Son Güncelleme : 19.08.2022 - 16:31

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