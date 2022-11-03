Bolsonaro’nun destekçileri mitingde Nazi selamı yaptı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun mitinginde destekçilerinin Nazi selamı yaparken kaydedildiği video tartışma yarattı. Bolsonaro’nun Sao Miguel do Oeste kentindeki askeri üssün önünde düzenlediği mitinge, ellerinde Brezilya bayraklarıyla yüzlerce kişi katıldı. Twitter’da miting alanından paylaşılan bir videoda, kalabalığın ulusal marş çalarken Nazi selamı yaptığı görüldü. Yetkililer, ülkede Nazi propagandası yapılmasının suç kabul edildiğini hatırlatarak ‘‘Demokratik ve barışçıl olması gereken mitingde Nazi selamı veren kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışıldığını’’ açıkladı.
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