Bomba seslerini duymamak için şarkı söylediler

Rusya’nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sabah saatlerinde yine siren sesleri çaldı. Aileleriyle beraber sığınaklarda yaşam mücadelesi veren çocuklar, siren ve patlama seslerini söyledikleri şarkıyla bastırmaya çalıştı. İşte Ukraynalı çocuklardan ‘‘Kiev’im benim’’…
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