Bombalanan binalardan yaralılar kurtarılıyor

Ukrayna’nın Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba nedeniyle caddede büyük bir çukur oluştu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Yaralı bir kadın, itfaiyeciler yardımıyla binadan çıkarıldı. Harkov kentinden gelen görüntülerde de çok sayıda güvenlik görevlisinin metro istasyonuna sığındığı görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 11:16 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 11:25

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